Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Fassadenbrand in Wuppertal-Langerfeld

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 28.03.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 01:35 zu einer Brandmeldung in die Regentenstrasse in Wuppertal-Langerfeld alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein Brand hinter einer verschieferten Fassade an einem Büro- und Geschäftsgebäude festgestellt. Durch den raschen Einsatz von zwei Strahlrohren konnte die Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Feuerwehr verschaffte sich im Laufe des Einsatzes über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude um den Innenbereich auf eine mögliche Brandausbreitung zu kontrollieren. Dort konnten keine Schäden durch das Feuer festgestellt werden. Die Fassade wurde für das Ablöschen weitere Brandnester großflächig geöffnet. Für die Nachlöscharbeiten an der Fassade wurde eine Drehleiter eingesetzt. Nach ca. 3 Stunden konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Langerfeld vor Ort. Die Feuerwache Barmen wurde während des Einsatzes durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Nächstebreck besetzt.

