FW-W: Bestätigtes Kellerfeuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Wuppertal (ots) - In der Nacht kam es an der Tütersburg zu einem Kellerfeuer in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Bewohner konnten aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders das Haus vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz schnell gefunden und konnte umgehend abgelöscht werden. Das gesamte Gebäude wurde ...

