POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Für einen 43-jährigen Autofahrer aus Haltern am See endete die Autofahrt am Samstag (08.02.25) Auf dem Quellberg. Gegen 18.55 Uhr stoppte ihn eine Streifenwagenbesatzung. Er gab zu, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte das. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. ...

