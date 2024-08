POL-HAM: Fußgänger verstirbt nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 1. August, zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Feuerdornstraße eingebrochen. Dazu haben sie eine Terassentür gewaltsam aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten sie das Erdgeschoss nach möglichem Diebesgut. Schließlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und nahmen neben Geldbörsen auch ein Mobiltelefon und Tablets mit. An ...

