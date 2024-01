Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240122-4: Zwei Täter überfallen Tankstelle - Zeugenaufruf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kassiererin mit Messer bedroht und Geld erbeutet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 165 bis 170 Zentimetern großen und ungefähr 18 bis 25 Jahre alten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Sonntagabend (21. Januar) in Bedburg-Kaster die Kassiererin (28) einer Tankstelle mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Die Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und trugen nach Angaben der Geschädigten schwarze Sturmhauben.

Die zuständigen Kriminalbeamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen dringend Zeugen, die Angaben zu dem Raubüberfall machen können. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betraten die beiden Maskierten gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der an der Robert-Bosch-Straße gelegenen Tankstelle. Mit einem Messer in der Hand ging ein Täter auf die Angestellte zu, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Verkaufstresen stand. Der Unbekannte soll dann mit dem Messer gedroht und Geld gefordert haben. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung. (he)

