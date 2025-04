Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Flächenbrand hinter einem Wohngebäude

Wuppertal (ots)

Der gemeinsamen Leitstelle der Feuerwehren Solingen/Wuppertal wurde am Samstag, den 05.04.2025 um ca. 11 Uhr ein Flächenbrand in der Anilinstraße in Wuppertal Arrenberg gemeldet. Aufgrund der derzeitigen Wald- und Flächenbrand-Warnstufe wurden zwei sogenannte Waldbrandzüge bestehend aus Fahrzeugen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr dorthin alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unrat und Gestrüpp an der Rückseite eines Wohnhauses brannten. Das Feuer war mit zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle. Durch die Feuerwehr wurden Teile der Fassade entfernt um eine Ausbreitung auf das Gebäude auszuschließen. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und einzelne Wohnungen gelüftet. Es gab keine Verletzten.

Wegen der bereits lang anhaltenden Trockenheit herrscht zur Zeit eine steigende Wald- und Flächenbrandgefahr! Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll beim Umgang mit Feuer und bei der Entsorgung von Asche bzw. Zigarettenkippen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell