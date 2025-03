POL-PDMT: Berufsinformationstag der Polizei Bad Ems Freitag, 21.03.25 von 14-17 Uhr

Hahnstätten (ots) - Am 07.03.2025 gegen 21:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Hahnstätten ein Verkehrsunfall unter der Alleinbeteiligung eines 64-jährigen Fahrzeugführers. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer mit seinem PKW die B54 in Fahrtrichtung Zollhaus. In einer Fahrbahnverschwenkung an der Einmündung der L320 kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich ...

