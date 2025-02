Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Tragischer Wohnungsbrand in der Nordstadt

Dortmund (ots)

In der Dortmunder Nordstadt ist es am späten Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem ein Bewohner tragischerweise sein Leben verlor.

Die Feuerwehr Dortmund wurde um 22:20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Holtschneider-Straße alarmiert, bei welchem der Hausflur verraucht sein sollte.

Die zügig eingetroffenen Einsatzkräfte konnten zunächst nur in einer Dachgeschosswohnung Brandgeruch feststellen, von außen war kein Feuer erkennbar. Während eine Mutter mit ihrer Tochter aus der Dachgeschosswohnung ins Freie gebracht wurden, gingen weitere Einsätzkräfte in die darunterliegende Wohnung im dritten Obergeschoss vor. Hinter der Wohnungstür fanden sie den leblosen Bewohner, welcher sofort nach draußen gebracht und an den Rettungsdienst übergeben wurde. In seiner Wohnung war im Schlafzimmer ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand war die Wohnung mit lebensgefährlichen Rauchgasen gefüllt.

Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider erfolglos und der 54-jährige Mann erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen.

Die Mutter und Tochter der Dachgeschosswohnung wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Das eigentliche Feuer in der Brandwohnung konnte durch die Brandschützer schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die weiteren Wohnungen auf die Ausbreitung von Brandrauch kontrolliert und die Brandwohnung mit einem Lüfter entraucht.

Wie genau der Brand entstanden ist, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Insgesamt waren ca. 46 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für 1,5 Stunden am Einsatz beteiligt

