FW-DO: Zimmerbrand in der Südbecke in Brechten

Zimmerbrand in der Südbecke in Brechten

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend um 19.43 Uhr zu einem Einsatz in die Südbecke in Brechten alarmiert.

Die gemeldete Rauchentwicklung aus dem Gebäude wurde durch die ersteintreffenden Kräfte bestätigt. Der Anrufer stand bereits auf der Straße und machten sich bemerkbar. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnt.

Da sich keine Personen in der Brandwohnung befanden, wurde die Brandbekämpfung im Gebäude mit Einsatzkräften unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufwendig. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache im Bereich des Kamins aus und verursachte erheblichen Schaden. Wandverkleidungen und die Deckenunterkonstruktion musste mit mehreren Einsatzkräften im Verlauf des Einsatzes geöffnet und abgelöscht werden. Der Rauch hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet und konnte durch Hochleistungslüfter aus dem Gebäude entfernt werden.

Der Bereich an der Südbecke wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In dem etwa dreistündigen Einsatz waren 50 Kräfte der Feuerwachen 2 (Eving), 6 (Scharnhorst), 4 (Hörde) und 9 (Mengede), des Löschzug 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen aus Lünen und ein Notarzt eingebunden.

