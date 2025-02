Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zimmerbrand in der Wodanstraße

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr wurde am Samstagmorgen den 01.02.2025 um 06.14 Uhr zu einem Einsatz in die Wodanstraße in Mengede alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte konnten Flammen und eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss feststellen. Mehrer Bewohner standen bereits auf der Straße und machten sich bemerkbar.

Da unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, wurde zeitgleich die Menschenrettung und Brandbekämpfung im Gebäude mit mehreren Einsatzkräften unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Es wurde keine Person in der Brandwohnung vorgefunden. Somit konnte das Feuer in einem Zimmer schnell gelöscht werden. Alle Bewohner des Gebäudes wurden aus ihren Wohnungen herausgeführt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden Hochleistungslüfter eingesetzt, um aus den betroffenen Bereichen den Rauch zu bekommen.

Der Bereich um die Wodanstraße wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt.

In dem etwa zweistündigen Einsatz waren 45 Kräfte der Feuerwachen 9(Mengede), 5(Marten) und 2(Eving) des Löschzuges 22 (Mengede) der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungs- und Rettungsdienst mit Notarzt, mit insgesamt 15 Fahrzeugen eingebunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

