Feuerwehr Wuppertal

FW-W: PKW-Fahrer und Pferd versterben bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, 17.04.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnstraße im Stadtteil Vohwinkel gerufen.

Ein PKW kam während der Fahrt, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und fuhr weiter über die Wiese, bevor er an einem Unterstand für Pferde zu stehen kam. Die eintreffenden Einsatzkräfte befreiten den bewusstlosen Fahrer aus seinem Fahrzeug und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Leider blieben die Reanimationsversuche erfolglos und der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein aufgeschrecktes Pferd zog sich, vermutlich bei dem Versuch über ein geschlossenes Tor zur Nachbarwiese zu springen so starke Verletzungen zu, dass es vor Ort von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Weitere Personen oder Tiere wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Zur Unfallursache oder Schadenhöhe wird auf die Ermittlung der Polizei verwiesen.

