LPI-J: Gartenlaube angegriffen

Jena (ots) - Bereits am Dienstag, den 30. April 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Knebelstraße. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines roten Pkw stieß in der Vorbeifahrt gegen einen geparkten Pkw VW. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig in Richtung Zentrum. Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Insbesondere einen ...

