Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jena (ots)

Bereits am Dienstag, den 30. April 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Knebelstraße. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines roten Pkw stieß in der Vorbeifahrt gegen einen geparkten Pkw VW. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig in Richtung Zentrum. Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Insbesondere einen augenscheinlich älteren Mann, welcher eine vor Ort befindliche Passantin bat den Notruf zu wählen. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 111003/2024, gegeben.

