Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Gebäude

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 23:10 Uhr zu einer Feuermeldung in die Straße Rauer Werth alarmiert. Auf der Anfahrt war bereits bekannt, dass die Bewohner des betroffenen Gebäudes wegen eines verrauchten Treppenraums nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu verlassen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage. Es war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar und mehrere Personen machten über drei Geschosse verteilt auf sich aufmerksam. Die Bewohner auf der Vorderseite des Gebäudes konnten mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden, auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine tragbare Leiter in Stellung gebracht. Der Brand war im Kellerbereich ausgebrochen und konnte unverzüglich durch zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft werden. Im Treppenraum selbst wurden glücklicherweise keine weiteren Bewohner aufgefunden. Insgesamt wurden 25 Personen durch den Rettungsdienst betreut und in Augenschein genommen. Sieben Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Vor Ort wurde die Berufsfeuerwehr mit zwei Löschzügen, mehreren Führungsdiensten und Einsatzmitteln des Rettungsdienstes tätig. Die Versorgung und Betreuung der Bewohner erfolgte durch den Rettungsdienst inklusive der leitenden Notärztin und einer Betreuungsgruppe der Hilfsorganisationen. Ein Löschfahrzeug der FF Nächstebreck wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes ebenfalls eingesetzt. Die verwaisten Feuerwachen 1, 2 und 3 wurden durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt.

Der Einsatz war gegen 04:30 Uhr beendet, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

