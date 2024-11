Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher in Erfurt ein E-Bike aus einem Kellerabteil gestohlen. Die Unbekannten waren in das Wohnhaus gelangt und brachen im Untergeschoss eine Kellerbox auf. Darin fanden sie ein E-Bike der Marke Cube im Wert von fast 3.300 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und hinterließen zudem Schäden an der Holztür von etwa 100 Euro. Der Besitzer bemerkte den Einbruch in sein Kellerabteil Dienstagnachmittag und verständigte die Polizei. (SE)

