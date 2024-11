Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlangenlinien die Bundesstraße entlang

Landkreis Sömmerda (ots)

In Schlangenlinien fuhr Dienstagabend ein Autofahrer die Bundesstraße 4 in Richtung Erfurt entlang. Der 51-Jährige war mit seinem Kleintransporter unterwegs gewesen, mit welchem er augenscheinlich Probleme hatte, die Spur zu halten. Die auffällige Fahrweise erweckte die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer. Diese riefen die Polizei an, welche auch sofort mit mehreren Streifenwagen ausrückte. An der Anschlussstelle Gispersleben stoppten die Beamten den Autofahrer. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,2 Promille an. Der Mann musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 51-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (SE)

