Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch bei Autohändler

Erfurt (ots)

Montagabend gegen 23:30 Uhr verursachte ein Einbrecher in Erfurt einen enormen Schaden. Der Unbekannte hatte zunächst versucht über eine Seiteneingangstür in die Filiale eines Autohändlers im Stadtteil Herrenberg einzubrechen. Nachdem dies scheiterte, zerstörte er eine Seitenscheibe und gelangte durch diese in den Verkaufsraum. Anschließend durchwühlte er ein Büro und floh in unbekannte Richtung. Auf seinem Beutezug hinterließ der Täter einen Schaden von über 6.000 Euro. Die Mitarbeiter bemerkten den Einbruch Dienstagmorgen und informierten die Polizei. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden eingeleitet. (SE)

