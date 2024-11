Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Autofahrerin verursacht hohen Schaden

Erfurt (ots)

Bei einem Einparkversuch verursachte eine betrunkene Autofahrerin in Erfurt hohen Sachschaden. Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr beabsichtigte die 19-Jährige ihren Hyundai in einer Parklücke in der Kranichfelder Straße abzustellen. Beim Rückwärtsfahren fuhr die junge Frau zunächst gegen eine Hecke. Bei einem zweiten Versuch stieß sie an einen geparkten Opel und verursachte einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Sie gab ihr Vorhaben schließlich auf, fuhr einige Meter weiter und stellte ihr Fahrzeug ab. Zeugen beobachteten den misslungenen Parkversuch und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von fast zwei Promille. Die 19-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (SE)

