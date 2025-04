Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall auf der Rodenkirchener Straße

Varel (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Nordenham mit ihrem PKW die Rodenkirchener Straße in Richtung Varel. In Höhe der Bahnüberführung geriet sie mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden LKW eines 42-Jährigen aus Bremen zusammen. Ein nachfolgender 65-Jähriger aus Varel stieß mit seinem PKW noch gegen das Fahrzeug der 56-Jährigen.

Die 56-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, der 42-Jährige leicht verletzt. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. Sowohl der PKW der 56-Jährigen als auch der LKW mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell