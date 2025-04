POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B437 - Fahrbahn ist wieder frei

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 31. März 2025, um 02:13 Uhr, betrat ein seinerzeit unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Der Täter begab sich zum Verkaufstresen und forderte den anwesenden Mitarbeiter unter Vorhalt eines mitgeführten Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem die Kasse durch ...

mehr