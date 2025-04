Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: Ein unvergesslicher Tag für 40 Kinder

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.04.2025 fand bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland der lang ersehnte Zukunftstag statt, an dem 40 aufgeregte Kinder die Gelegenheit hatten, einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu werfen. Der Tag war vollgepackt mit spannenden Aktivitäten, die die Neugier und das Interesse der jungen Besucher weckten und ihnen einen einzigartigen Einblick in den Polizeiberuf gaben.

Die Veranstaltung begann mit der Begrüßung durch unseren Inspektionsleiter, Jörg Beensen, Leitender Polizeidirektor. Anschließend wurden 5 Gruppen gebildet und durch unsere Kollegeninnen und Kollegen durch den Tag begleitet. Es folgte ein unterhaltsame "Polizei-Rallye", bei der die jungen Teilnehmer verschiedene Stationen durchliefen, die ihre Kreativität und ihr Können auf die Probe stellten. Von der Verkehrssicherheit bis hin zu kriminaltechnischen Ermittlungen - die Kinder erlebten eine Vielzahl von Aufgaben, die ihnen die Vielfalt der Polizeiarbeit vor Augen führte.

Ein besonderes Highlight des Tages war die Vorführung der Diensthundeführer der Polizei. Die Kinder waren fasziniert von den spektakulären Demonstrationen der Hunde "Peggy" und "Redbull", die ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten. Die Begeisterung der Kinder war deutlich spürbar, und viele von ihnen waren sichtlich beeindruckt von den Fähigkeiten der Hunde und ihrer Arbeit mit den Hundeführern.

Der Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland war nicht nur ein unterhaltsamer, sondern auch ein lehrreicher Tag für die 40 teilnehmenden Kinder. Er bot ihnen die Gelegenheit, die Polizeiarbeit aus einer neuen Perspektive zu betrachten und zeigte ihnen, wie vielfältig und spannend dieser Beruf sein kann. Die positive Resonanz der Kinder und ihrer Begleiter zeigt, dass dieser Tag ein voller Erfolg war und dass die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine wichtige Brücke zwischen den Generationen gebaut hat.

Mit diesem erfolgreichen Zukunftstag unsere PI einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur für Sicherheit sorgt, sondern auch eine enge Verbindung zur Gemeinschaft pflegt. Es war ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten - und wer weiß, vielleicht haben sich unter den jungen Besuchern bereits die zukünftigen Polizisten und Polizistinnen gefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell