Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen im grenzüberschreitenden Reisebus auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagabend, 9. Februar 2025 um 21:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 28-jährigen Syrer als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellten die Beamten fest, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wegen Betruges gesucht wird. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro zu bezahlen oder eine 30-tägige Ersatzfreiheitstrafe zu verbüßen. Die ihm drohende Haftstrafe konnte der Syrer abwenden, da er die Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte.

