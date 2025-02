Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen auf der Bundesstraße 220

Kleve - Emmerich (ots)

Am Samstagnachmittag, 8. Februar 2025 um 16:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 220 am Grenzübergang s'Heerenberg einen 28-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bezahlten oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann zahlte den fälligen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein und durfte danach weiterreisen.

