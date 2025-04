Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Unklare Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude

Wuppertal (ots)

Am Freitag, den 18.04.2025, wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 14:00 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Gathe alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schilderte der Anrufer eine Rauchentwicklung im 5. OG und im Keller des Gebäudes. Die unklare Lage erforderte eine äußerst zeitintensive Erkundung des Objektes um den Brandherd in einem abgeschlossenen Kellerraum zu lokalisieren. Das Feuer konnte nach dem Auffinden zügig durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Aufgrund der Architektur des Gebäudes waren im Anschluss an die Löscharbeiten aufwendige Lüftungsmaßnahmen notwendig. Der Einsatz konnte nach ca. 6 Stunden beendet werde. Aufgrund der Brandeinwirkung auf die Ver.- und Entsorgungsleitungen des Hauses, ist dieses bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil durch den Sozialdienst der Stadt Wuppertal in Notunterkünften untergebracht, verletzt wurde niemand. Die Gathe war für die Dauer des Einsatzes in Richtung Uellendahl gesperrt.

