POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Autofahrer flüchtet vor Polizei - gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Nagold (ots)

Am Montagmorgen hat ein 37-jähriger Pkw-Fahrer versucht sich durch rücksichtslose Fahrweise einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines schwarzen Mazdas gegen 8:00 Uhr die Schwandorfer Straße in Iselshausen. Beamte des Polizeireviers Nagold beabsichtigten den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Allerdings missachtete er die Anhaltesignale und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Nagold. Dort fuhr der 37-Jährige in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr ein, bevor er von den Polizeibeamten gestoppt und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er fürsorglich in eine Klinik gebracht.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter 07452 / 9305-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

