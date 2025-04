Feuerwehr Wuppertal

FW-W: BAB 46 - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Wichlinghausen und Barmen im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und die Autobahn musste für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst untersucht und behandelt. Einige der Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz auf der Autobahn für die Feuerwehr und den Rettungsdienst beendet und der Verkehr konnte wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell