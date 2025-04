LPI-NDH: Vandalismus auf Kinderspielplatz

Breitenholz (ots) - Am Montag befuhr eine 23-Jährige die Breitenhölzer Straße aus Richtung Breitenholz kommend in Richtung Gernröder Straße, als sie mit der 49-jährigen Autofahrerin kollidierte. Die Letztgenannte kam aus Richtung Hausen und beabsichtigte die abknickende Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Breitenholz zu fahren. Hierbei missachtete die 23-Jährige die vorfahrtsberechtigte Fahrerin, woraufhin es ...

