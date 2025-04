Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Flüchtigen nach Raub fest

Bielefeld (ots)

Ein 17-jähriger Algerier hat am Donnerstagnachmittag (10. April) auf der Treppe zum Boulevard einem 18-Jährigen gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen. Verfolgt vom Geschädigten und Zeugen flüchtete durch den Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte die lautstarke Verfolgung am Eingang zum Hauptbahnhof. Der Geschädigte wies auf den Raub und den flüchtigen Täter hin. Die Einsatzkräfte alarmierten eine weitere Streife, die gerade auf dem Vorplatz im Einsatz war. Diese übernahm auf der Vorderseite des Bahnhofs die Verfolgung und nahm den 17-Jährigen an der Tüte fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, wie auch im Nahbereich konnte die Goldkette nicht aufgefunden werden. Die Tathandlung Der Besitzer beziffert den Schaden auf 350 Euro.

Der 17-jährige Algerier, der wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt war, hält sich unerlaubt in Deutschland auf. Er wurde zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Bielefeld übergeben, wo die weiteren Ermittlungen zum Raub geführt werden. Wegen Fluchtgefahr wurde Untersuchungshaft gegen den wohnsitzlosen Tatverdächtigen beantragt. Das Amtsgericht Bielefeld entscheidet noch am Freitag darüber.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell