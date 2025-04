BPOL NRW: Schleusung mit 10 Personen auf Schleichweg von zivilen Bundespolizisten vereitelt

Hamm (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. April) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm drei Mädchen in Gewahrsam genommen. Auf der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen aus Oberhausen kontrollierten die Polizisten zwei Mädchen in der Haupthalle. Hierbei stellten sie fest, dass die beiden 16-Jährigen aus Dortmund und Monheim am Rhein ebenfalls vermisst wurden und zur ...

mehr