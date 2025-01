Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholen trotz Verbot: Unfall mit drei Fahrzeugen

Neustadt an der Orla/ Dreitzsch (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 281 zu einem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen. Ein 45-Jähriger sowie ein 52-Jähriger fuhren mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die Strecke von Triptis kommend in Richtung Neustadt an der Orla entlang. Kurz vor Dreitzsch befuhren beide eine langgezogene Linkskurve. Trotz Überholverbotes setzte der 52-Jährige mit seinem PKW zum Überholen des vorausfahrenden LKW an und bemerkte während des Vorganges Gegenverkehr. Nur durch jeweils eingeleitete Gefahrenbremsungen konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Jedoch schleuderte der Überholende gegen den neben ihm befindlichen LKW-Auflieger. Auch der entgegenkommende, 62-jährige Ford-Fahrer verlor durch die Bremsung die Kontrolle über seinen PKW und stieß mit der Leitplanke zusammen. Glücklicherweise wurde niemand durch das waghalsige Manöver verletzt, die Gesamtschadenssumme an allen drei Fahrzeugen steht noch nicht abschließend fest. Gegen den Unfallverursacher werden strafrechtliche Schritte geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell