Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Reifen und Felgen gestohlen

Auf Autoreifen und Felgen hatten es unbekannte Diebe über das verlängerte Osterwochenende in der Ernst-Zimmermann-Straße abgesehen. Sie drangen auf unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Gelände einer Werkstatt ein und bedienten sich an den Regalen hinter der Werkstatt. Die Diebe stahlen insgesamt acht Kompletträder (Felgen mit montierten Reifen) sowie vier weitere Reifen. Bei den Felgen handelt es sich um Originale der Marke Audi. Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die insbesondere zwischen Donnerstag und Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Oberteuringen

Polizeikontrolle - Autofahrer betrunken

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein 28 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag nach einer Polizeikontrolle abgeben. Der Mann war kurz nach 13 Uhr durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und hatte beim Rückwärtsfahren offenbar auch einen Zaun leicht touchiert, Sachschaden entstand dabei nicht. Bei der Überprüfung durch die Polizeibeamten ergab eine Atemalkoholmessung über 2,3 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der alkoholisierten Fahrt und eine voraussichtlich längere Zeit ohne Fahrerlaubnis.

Langenargen / Tettnang

Betrunkene Unfallverursacherin legt sich mit Polizei an

Mit mehreren Strafanzeigen muss eine 37-Jährige rechnen, die am Dienstagmorgen für einen Verkehrsunfall verantwortlich war und sich später mit der Polizei angelegt hat. Die Frau war mit ihrem Mercedes von Langenargen kommend auf der Oberdorfer Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kanalstraße geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mercedes-Vito eines entgegenkommenden 56-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Frau leicht verletzt. Insgesamt entstand rund 23.000 Euro Sachschaden, der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung der Unfallverursacherin fest. Weil die Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille anzeigte, musste die 37-Jährige ihren Führerschein und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Nach der Maßnahme im Tettnanger Klinikum geriet sie dann in Rage. Sie machte im Klinikum mit lautem Geschrei auf sich aufmerksam und legte sich mit dem Personal an, woraufhin die Polizisten ihr einen Platzverweis erteilten. Diesen missachtete sie, griff stattdessen die Beamten mit Tritten an und verletzte einen Polizisten leicht. Auch gegen die anschließende Gewahrsamnahme setzte sie sich mit aller Kraft zur Wehr. Die 37-Jährige erwartet nun unter anderem Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Daisendorf

Betrunken hinterm Steuer

Vor den Augen einer Polizeistreife hat ein 56-jähriger Mann am Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizisten waren gegen 18.30 Uhr nach Daisendorf gerufen worden, weil der Mann augenscheinlich Alkoholisiert in seinen Wagen stieg. Die Beamten trafen den 56-Jährigen noch an Ort und Stelle an, als er bei laufendem Motor hinterm Steuer saß. Beim Aussteigen aus seinem Wagen sicherte der offenbar betrunkene 56-Jährige seinen Audi jedoch nicht gegen Wegrollen, woraufhin sich dieser bei abschüssigem Untergrund rasch in Bewegung setzte. Nach mehreren Metern prallte das unaufhaltsame Auto in der Folge gegen eine Garagenwand. Am Auto entstand dabei rund 10.000 Euro, am Gebäude lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden. Der uneinsichtige 56-Jährige musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Da sich bei den Ermittlungen herausstellte, dass der Mann keinen Führerschein mehr hat, muss er nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell