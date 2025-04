Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Mann beißt Polizeibeamtin

Ein 57 Jahre alter Mann hat am Sonntagmittag eine Polizeibeamtin derart in den Arm gebissen, dass diese ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Polizisten waren kurz vor 13.30 Uhr alarmiert worden, weil sich der 57-Jährige in einem selbstgefährdenden Zustand befand. Als die Beamten den alkoholisierten und zunehmend aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich dieser und biss der Polizistin eine offene Wunde in den Arm. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht und gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Die Polizeibeamtin wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Ohne Führerschein mit Auto unterwegs

Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war ein 27-jähriger Autofahrer bei einer Polizeikontrolle am Montag kurz vor Mitternacht. Eine Polizeistreife hielt den Wagen des Mannes im Rahmen einer Kontrollstelle in der Wangener Straße an. Da der 27-Jährige keinen Führerschein vorzeigen konnte, hakten die Beamten nach und stellten fest, dass dieser in Deutschland keine Fahrerlaubnis hat. Der 27-Jährige musste seinen BMW stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch die Halterin des Wagens muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil sie die Fahrt zugelassen hat.

Drogenvortest positiv auf THC - Polizei untersagt Weiterfahrt

Nicht mehr weiterfahren durfte eine 33-jährige Autofahrerin nach einer Polizeikontrolle am Montag gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet. Die Beamten stellten bei der Frau deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Ein Vortest schlug positiv auf THC an, weshalb die 33-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Sie musste ihr Auto stehen lassen und wird nun mit einem Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen müssen.

Fahrer zeigt Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss

Positiv auf Kokain hat ein Vortest bei einem 33-jährigen Autofahrer angeschlagen, den eine Polizeistreife am Montag kurz nach 12 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum von Kokain bestätigen, kommen auf den 33-Jährigen ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Moped-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 8 Uhr schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf der L 319 von Hinznang kommend in Richtung Urlau unterwegs und überfuhr Zeugenangaben zufolge die Stoppstelle an der Kreuzung mit der L 318 ohne anzuhalten. Auf der Landesstraße kollidierte er mit dem VW eines aus Richtung Isny kommenden 76-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 17-Jährigen zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 34 Jahre alter Mitfahrer im VW erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt.

Trotz Fahrverbot hinterm Steuer

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf einen 74-Jährigen zu, der am Montagvormittag im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Senior derzeit ein Fahrverbot besteht. Er musste seinen Wagen stehen lassen.

Autofahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss haben Polizeibeamte am Montagvormittag bei einer 26-jährigen Autofahrerin festgestellt, die sie im Ortsgebiet gestoppt hatten. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlief, musste die Frau ihren Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus Blut abgeben. Sie muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

