Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Frau überfallen

Opfer eines Raubdelikts wurde eine 59-Jährige am Ostersonntag auf dem Parkplatz der St. Gallus Kirche in der Wilhelmstraße. Demnach soll ein Unbekannter die Frau gegen 13 Uhr auf den Boden gedrückt und Geld gefordert haben. Im weiteren Verlauf entwendete der Täter den Rucksack des Opfers, in dem sich ein zweistelliger Eurobetrag befand und flüchtete zu Fuß in Richtung Kirche. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte weder der Tatverdächtige, noch der entwendete Rucksack festgestellt werden. Die 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und zum Verbleib des hellblauen Rucksacks der Marke "Crivit" unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

