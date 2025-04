Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.04.2025

Tettnang / Bodenseekreis (ots)

Frauen überfallen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weil er im Verdacht steht, am Ostersonntag (wir haben berichtet) und am Ostermontag zwei Frauen überfallen zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 29-Jährigen. Nach dem Raubdelikt am Sonntag in der Wilhelmstraße, soll der dringend Tatverdächtige am Montag gegen 13 Uhr eine 73-Jährige zunächst verfolgt und in der Kirchstraße zu Boden gestoßen sowie bestohlen haben. Couragierte Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und die Verfolgung des flüchtigen Täters aufnahmen, verloren im Stadtgebiet zunächst die Spur. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei den 29-Jährigen wieder ausfindig machen. Der Tatverdächtige wollte zunächst erneut das Weite zu suchen, stellte sich dann jedoch den Einsatzkräften gegenüber und versuchte, sie zu attackieren. Die Beamten setzten Pfefferspray gegen den aggressiven 29-Jährigen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der polnische Staatsangehörige soll noch am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern aktuell noch an.

(Unsere Pressemeldung vom 21.04.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6016668 )

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell