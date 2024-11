Bürstadt (ots) - Weil er augenscheinlich berauscht am Steuer saß, muss sich ein 44-jähriger Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag (28.11.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 15.00 Uhr hatten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen den Mann in seinem Wagen auf der Bundesstraße 44 gestoppt. Bei der anschließenden ...

mehr