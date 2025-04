Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Wohnhaus

In ein Haus in der Straße "Zwirgabel" in Oberschmeien sind zwischen Freitagmittag und Montagabend Unbekannte eingebrochen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, schlugen die Täter offensichtlich die Scheibe einer Terrassentüre ein. Ob sie bei ihrer Tat Beute gemacht haben, ist bislang noch unklar. Zwischenzeitlich war die Spurensicherung in dem Gebäude tätig, das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt aktuell gegen Unbekannt. Personen und mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf / Gammertingen / Mengen

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - Gestürzter beleidigt, spuckt und setzt zu Kopfstoß an

Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen standen am Sonntag und Montag zwei E-Scooter-Fahrer und ein Autofahrer in Sigmaringen, Gammertingen und Mengen. Auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 35 Jahre alten Autofahrer am Montagvormittag in Mengen an, bei einem 27-jährigen E-Scooter-Fahrer am Montagabend in Sigmaringendorf auf Amphetamin. Während sich die beiden Verkehrsteilnehmer bei den weiteren Maßnahmen wie einer Blutentnahme in einem Krankenhaus kooperativ zeigten, verhielt sich ein stark alkoholisierter 31-Jähriger "völlig daneben", nachdem er am Sonntagmittag in Gammertingen mit seinem E-Scooter gestürzt war. Er war aggressiv gegenüber dem Rettungsdienst, schrie laut herum und war mit den polizeilichen Folgemaßnahmen offensichtlich überhaupt nicht einverstanden. Er setzte zu einem Kopfstoß an, beleidigte die Beamten und spuckte den Beamten mit Speichel und Blut ins Gesicht. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die auch auf möglichen Drogenkonsum hin untersucht wird. Während den 35-Jährigen und den 27-Jährigen ein Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot drohen, muss sich der 31-Jährige auf Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft einstellen.

Pfullendorf

Autofahrer übersieht Motorradfahrer - leicht verletzt

Beim Abbiegen von der Straße "Mühlesteigle" auf die Heiligenberger Straße hat am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer einen 48 Jahre alten Motorradfahrer übersehen und erfasst. Der bevorrechtigte BMW-Fahrer, der sich aus Richtung Industriegebiet näherte, stürzte bei der Kollision und zog sich leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl am Motorrad als auch am Mercedes entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise insgesamt rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Pfullendorf

Vier Verletzte bei Unfall - rund zweieinhalb Stunden Sperrung

Vier Verletzte und mehrere 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Montagnachmittag für eine rund zweistündige Sperrung auf der L 268 am Ortseingang Pfullendorf gesorgt hat. Beim Linksabbiegen von der L 268 aus Richtung Denkingen auf die L 201 in Richtung Industriegebiet / Stadtmitte übersah ein 88-jähriger VW-Fahrer eine entgegenkommende 68 Jahre alte Mercedes Fahrerin und prallte wuchtig in deren Wagen. An beiden Fahrzeugen wurden durch den Aufprall die Airbags ausgelöst. Sowohl die beiden Fahrer als auch ihre beiden Beifahrer zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichtere Verletzungen zu und wurden von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Nach der Unfallaufnahme konnte die Strecke gegen 15 Uhr wieder freigegeben werden. Aufgrund der Erstmeldung, dass möglicherweise einer der Unfallbeteiligten im Fahrzeug eingeklemmt sei, rückte auch die örtliche Feuerwehr aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell