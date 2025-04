Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.04.2025

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Duo überfällt Mann - Festnahme

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei Männer im Alter von 36 und 48 Jahren, die im Verdacht stehen, am frühen Mittwochmorgen in einer Sozialunterkunft in der Keplerstraße einen Mann überfallen und verletzt zu haben. Die offenbar stark alkoholisierten Männer sollen gegen 3 Uhr zunächst randaliert und dann an der Tür des 49-jährigen Bewohners geklopft haben. Als der 49-Jähriger den flüchtig Bekannten öffnete, hätten sie ihn unvermittelt attackiert und bestohlen. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht. Polizisten trafen die Tatverdächtigen wenig später an und nahmen das Duo vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Die dringend Tatverdächtigen sollen am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Tettnang einem Haftrichter vorgeführt werden.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell