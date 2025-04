Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Schwerere Verletzungen hat sich am Mittwochmittag ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße an der Zufahrt zu einem Parkhaus zugezogen. Eine 78 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte aus Richtung Schussenstraße nach links in das Parkhaus abbiegen. Weil vor der Zufahrt der Verkehr stockte, nutzte sie hierbei eine Lücke, die ihr andere Autofahrer freundlicherweise freihielten. Beim Abbiegen übersah die 78-Jährige jedoch, dass sich rechts neben den stehenden Pkw ein Motorradfahrer den Weg in Richtung Schussenstraße bahnte und erfasste diesen. Ein Rettungsdienst brachte den gestürzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden dürfte mit mehreren hundert Euro vergleichsweise gering ausgefallen sein. Das Polizeirevier Ravensburg hat den Unfall aufgenommen und prüft in diesem Zuge auch, ob sich der Motorradfahrer entsprechend der Straßenverkehrsordnung verhalten hat.

Grünkraut

Kundin meldet alkoholisierten Autofahrer - Gewahrsam

Deutlich über vier Promille hatte ein 75-Jähriger intus, bei dem eine Kundin in einem Lebensmittelladen in Grünkraut stutzig wurde. Die Frau verständigte die Polizei, als der offensichtlich stark alkoholisierte und schwankende Mann nach seinem Einkauf in einen Transporter stieg und davonfuhr. Dank des Hinweises konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg dem Mann kurz darauf habhaft werden und brachten ihn in ein Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Da der 75-Jährige aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr verkehrsfähig war, musste er die Nacht in einer Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Weingarten

Pkw mutwillig zerkratzt

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Weingarten Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwoch in der Keltenstraße offenkundig mutwillig einen Mercedes zerkratzt haben. Durch die teils tiefen Kratzer entstand Sachschaden von mehreren hundert bis tausend Euro. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Altshausen

Abfälle verbrannt - Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat und bittet um Hinweise

Auf dem Gelände einer ehemaligen Erdölbohranlage bei Stuben haben Unbekannte über das Wochenende vom 11.04. bis 14.04. hinweg unerlaubt Abfälle verbrannt. Der Polizeiposten Altshausen hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise auf die Verursacher. An den beiden Brandstellen konnten Rückstände von Metall und Plastik aufgefunden werden, zudem kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auch Autoreifen sowie Asbestplatten mit verbrannt wurden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Hausfassade mit Eiern beworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Fassade eines Reihenhauses in der Prato-Straße mit Eiern beworfen. Zudem verunstalteten die Unbekannten das Grundstück mit Toilettenpapier und diversen Broschüren. Da sich die Rückstände der Eier trotz sofortiger Reinigung nicht gänzlich entfernen ließen, hat das Polizeirevier Wangen im Allgäu strafrechtliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen die Vandalen eingeleitet. Dass die Tat in einem persönlichen Bezug steht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise auf die Eier-Werfer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem örtlichen Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell