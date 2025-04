Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.04.2025

Argenbühl (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Angriff: 42-Jähriger wegen schweren Raubs in Untersuchungshaft

Nachdem ein 44-Jähriger am 23.01.2025 von einem zunächst Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden ist (wir berichteten), hat das Kriminalkommissariat Ravensburg einen inzwischen 42-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Im Rahmen der Ermittlungen, die zunächst das Polizeirevier Wangen geführt hat, ergaben sich erste Hinweise auf ein Raubdelikt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige den 44-Jährigen offenbar aufgrund einer finanziellen Vorgeschichte gezielt in eine Falle gelockt und angegriffen hat. Dabei fügte er seinem Opfer schwere Kopfverletzungen zu. Die Kriminalbeamten nahmen den zur Tatzeit 41 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes. Seither befindet sich der 42-jährige dringend tatverdächtige kroatische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt.

Hier unsere Pressemitteilung vom 24.01.2025:

Argenbühl

Unbekannter schlägt Mann nieder

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Am Finkenherd" auf einen 44-Jährigen eingeschlagen. Dabei griff der Unbekannte sein Opfer unvermittelt von hinten an, sodass dieses zu Boden ging. In der Folge flüchtete der Täter unerkannt. Der 44-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluss mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen konnten kurz nach der Tat einen dunklen Van mit Bregenzer Kennzeichen wahrnehmen. Ob dieses Fahrzeug mit dem Angriff in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

