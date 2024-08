Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Cabriolet

Pracht (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Abend des 12.08.2024 und dem 13.08.2024, 12:00 Uhr kam es in Pracht zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Cabriolet, welcher auf einem Hof vor der Garage eines Anwesens im Birkenweg parkte. Durch einen spitzen Gegenstand wurde durch eine unbekannte Täterschaft das Verdeck des Fahrzeuges beschädigt. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizei Altenkirchen zu richten.

