Friedrichshafen

In ehemaligen Jugendtreff eingestiegen

In einen Wohncontainer, der ehemals als Jugendtreff am Skaterplatz Zeppelinstraße genutzt wurde, sind von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte eingestiegen. Die Täter schoben einen Rollladen nach oben und schlugen eine Glasscheibe ein. Beute dürften die Unbekannten nicht gemacht haben: Der Container ist nahezu leergeräumt. Durch ihren Einbruch richteten die Unbekannten jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Donnerstagmorgen auf dem Radweg parallel zur Zeppelinstraße in Manzell gestürzt ist. Der 72 Jahre alte Lenker war in Richtung Fischbach unterwegs, als er auf Höhe einer Brücke einer vorrausfahrenden Pedelec-Lenkerin auffuhr und daraufhin in die Leitplanke stürzte. Dabei verkeilte sich sein Fahrradlenker, an dem sich der 72-Jährige in der Folge schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von einem Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rad und dem Pedelec der Vorausfahrenden entstand kein Schaden.

Friedrichshafen

Mann nach Belästigung in Arrest

In Polizeigewahrsam genommen worden ist ein 32 Jahre alter Mann am Donnerstagabend. Er hielt sich trotz eines behördlich verhängten Verbotes am Bahnhofsplatz auf und belästigte dort eine 23-Jährige, indem er versuchte, diese unsittlich zu berühren. Dies konnte sie verhindern und verständigte die Polizei, die den deutlich alkoholisierten Mann bis zum nächsten Tag in Gewahrsam nahm. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen sowie die Kostenrechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt in der Zelle zu.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Ehlersstraße ist der Verursacher geflüchtet. Der unbekannte Fahrzeuglenker streifte zwischen 8.15 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis einen BMW und verursachte dabei an dem Wagen einen Schaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Personen, die den Hergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Tettnang

Unfall auf Tettnanger Straße

Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Mittwochabend in der Tettnanger Straße ereignet hat. Eine 67 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr von einem Tankstellengelände auf die Straße und nahm dabei einem Cupra-Lenker die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Cupra auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo er mit dem Seat eines 41-Jährigen zusammenstieß. Dieser, sowie die 69 Jahre alte Beifahrerin im Cupra erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand insgesamt rund 30.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben bereits am Dienstagabend an einem Wohnhaus in der Konstantin-Vanotti-Straße die Scheibe der Hauseingangstüre eingeworfen. Im Verdacht stehen insbesondere zwei Jugendliche, die nach der Tat in Richtung Reichlin-von-Meldegg-Straße davongerannt sind. Sie werden als etwa 15 Jahre alt, mittelgroß, blond, und sportlich bekleidet beschrieben. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

60.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte sind die Folgen einer Verkehrskollision am Donnerstagmorgen in der Nussdorfer Straße. Eine 64-jährige Audi- Fahrerin wollte von der Straße "Zum Salm" kommend nach links in die vorfahrtsberechtigte Nussdorfer Straße einbiegen und prallte dabei mit dem Fiat einer 24-Jährigen zusammen, die von Überlingen nach Rengoldshausen unterwegs war. Bei der Kollision erlitt die Fiat-Lenkerin leichte Verletzungen. Die Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

