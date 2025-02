POL-DO: Linienbus kollidiert in Dortmund Dorstfeld mit Pkw: Autofahrerin verletzt, Businsassen blieben unverletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0121 Am Dienstagmorgen (4. Februar) gegen 4:45 Uhr meldeten Zeugen einen Kellereinbrecher in der Hüttemannstraße. Die Polizei nahm den 45-jährigen Mann aus der Türkei fest. Zeugen meldeten einen Einbrecher, der in einen Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Hüttemannstraße in der Dortmunder Innenstadt eingebrochen war. Polizeibeamte ...

