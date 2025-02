Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Kellereinbrecher auf frischer Tat in der Dortmunder Innenstadt fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0121

Am Dienstagmorgen (4. Februar) gegen 4:45 Uhr meldeten Zeugen einen Kellereinbrecher in der Hüttemannstraße. Die Polizei nahm den 45-jährigen Mann aus der Türkei fest.

Zeugen meldeten einen Einbrecher, der in einen Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Hüttemannstraße in der Dortmunder Innenstadt eingebrochen war. Polizeibeamte stellten den Einbrecher in einem weiteren Keller eines Nachbarhauses. Vor einem der Häuser konnte ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug sichergestellt werden, der mutmaßlich dem Tatverdächtigen gehört. Außerdem fanden die Beamten vor der Hauseingangstür ein lilafarbenes Damenfahrrad mit durchtrenntem Fahrradschloss. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest.

Die Ermittlungen zur Tatbeute und zur Anzahl der betroffenen Kellerräume dauern an. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

