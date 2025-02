Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf zu Verkehrsereignis

Speyer (ots)

Am Samstagabend (15.02.2025) um 18:28 Uhr befuhr eine 43-Jährige in ihrem PKW die Siemensstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs zur Schifferstadter Straße. Die Fahrerin hatte hierbei beobachtet, dass ein weißer BMW in den Kreisverkehr ein- und in Richtung Wormser Landstraße weitergefahren war. Im Kreisverkehr fuhr der BMW zügig und in geringem Abstand an zwei E-Scooter-Fahrern vorbei. Ob es zu einer konkreten Gefährdung der E-Scooter-Fahrer gekommen war, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des BMW oder einer möglichen Gefährdung durch ein solches Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen

