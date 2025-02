Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Radfahrer den Jahnplatz aus Fahrtrichtung Peter-Trump-Halle in Richtung Mahlastraße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

