Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallfluchten

Wietze / Wienhausen (ots)

In der vergangenen Woche ist es im Zeitraum vom 10.12.2024 bis zum 17.12.2024 zu einer Verkehrsunfallflucht in Wietze gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem LKW (Abkipplaster zum Transport von Containern) die Friedrichstraße in Wietze. Im Einmündungsbereich vom Weickertplatz rangierte er mit seinem Fahrzeug und beschädigte dabei einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Gartenzaun entstand Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05145-986230 in Verbindung zu setzen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht beschäftigt die Polizei in Wathlingen.Heute Morgen, 18.12.2024, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Wienhausen gekommen. Dort fuhr ein Unbekannter zwischen 07:25 Uhr und 10:15 Uhr in der Hofstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen neben der Fahrbahn geparkten Daihatsu, beschädigte den Außenspiegel und fuhr anschließend davon. Hier bittet die Polizei Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 um Hinweise.

