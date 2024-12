Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkohol und Drogen im Fokus: Polizei kontrolliert zahlreiche Fahrzeuge

Celle (ots)

Ein erheblicher Anteil der Verkehrsunfälle ist auf den Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Substanzen am Steuer zurückzuführen. Studien zeigen, dass Alkohol- und Drogenkonsum die Reaktionszeit erheblich verlangsamen, die Wahrnehmung beeinträchtigen und riskantes Verhalten fördern. Insbesondere Cannabis, Kokain und Amphetamine spielen bei Verkehrsunfällen eine zunehmend besorgniserregende Rolle. Darüber hinaus gehen drogenkonsumierende Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer oft strafrechtlich relevante Handlungen ein, wie den Besitz, den Handel oder den Transport illegaler Substanzen. Diese Kombination aus direkter Gefährdung im Straßenverkehr und weiteren Delikten stellt eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit dar. Aus diesem Grund fanden am gestrigen Abend zwischen 16:30 Uhr und 23:45 Uhr im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche "Alcohol & Drugs" in Celle gezielte Schwerpunktkontrollen statt. Ziel der europaweit durchgeführten Aktion ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem verstärkt auf Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer kontrolliert wird. Die Kontrollen wurden in der Straße "Hohe Wende" (an der B3 Richtung Groß Hehlen) sowie in der Blumlage (zwischen Hostmannstraße und Sankt-Georg-Straße) durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten dabei knapp 200 Fahrzeuge sowie deren Insassen. Unterstützt wurden sie dabei von einem speziell ausgebildeten Rauschgiftspürhund. Die Bilanz der Kontrollen verdeutlicht die Bedeutung solcher Einsätze: Insgesamt wurden fünf Fälle von Trunkenheit im Verkehr festgestellt, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer und das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts. In einem Fahrzeug wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen die betroffenen Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

