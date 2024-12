POL-CE: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht endet mit zwei leicht Verletzten - Zeugen gesucht

Wietze / Ovelgönne (ots) - Am Montag, 02.12.2024 ist es in Wietze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Celler Straße in Ovelgönne aus "Im Gehäge" kommend in Richtung Oldauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam er dann offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort den Außenspiegel ...

