POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, gegen 12:40 Uhr, bog eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus der Siemensstraße nach rechts in die Beindersheimer Straße ein. Hierbei kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die 42-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde ihrerseits abgelehnt. In Folge dessen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR.

