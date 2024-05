Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Aufbrüche von Fahrzeugen im Kreis Olpe

Kreisweit (ots)

Am Wochenende sind von Freitag (24. Mai) bis Sonntag (26. Mai) der Polizei in Olpe insgesamt neun Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet worden.

Der Schwerpunkt befand sich dabei im Stadtgebiet Olpe. So meldete ein Zeuge am Sonntag (26. Mai) gegen 2 Uhr, dass ein unbekannter Mann in der Straße "Zur Bäckerschule" versuchen würde, zwei Fahrzeuge aufzubrechen. Bei Eintreffen der Polizei konnte keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten jedoch fest, dass in beide Fahrzeuge zuvor ein unbekannter Täter eingedrungen war. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht geklärt werden, ob etwas entwendet wurde. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen südländisch aussehenden, circa 1,60 Meter großen Mann mit lockigem Haar handeln.

Daneben wurde am Sonntag ein versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug, dass in der rund 300 Meter entfernten Clemens-Bretano-Straße abgestellt war, angezeigt. Der Tatzeitraum liegt ebenfalls in der Nacht von Samstag (25. Mai) auf Sonntag. Der Besitzer hatte am Abend gegen 20 Uhr seinen Pkw in der Einfahrt geparkt und am Morgen bemerkt, dass sein Radio stark beschädigt wurde. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der unbekannte Täter versucht hatte, das Radio auszubauen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Zudem zeigten zwei Fahrzeugbesitzer an, dass in dem gleichen Tatzeitraum ihre auf einem Parkplatz in der "Hugo-Ruegenberg-Straße" geparkten Pkw aufgebrochen wurden. In beiden Fällen wurden die Pkw-Scheiben eingeschlagen. Es wurden Wertsachen gestohlen, sodass in beiden Fällen der Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich liegt.

Auch in Sondern ereigneten sich am Sonntagnachmittag zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr insgesamt zwei weitere Pkw-Aufbrüche in der Straße "Am Hafen" und in der Sonderner Straße (in unmittelbarer Nähe). In einem Fall manipulierten Unbekannte an dem Schloss des Pkw und entwendeten aus diesem einen Rucksack mit verschiedenen Wertgegenständen. In dem anderen Fall wurde eine Pkw-Scheibe eingeschlagen. Insgesamt entstand ein Sach- und Beuteschaden im vierstelligen Eurobereich.

Darüber hinaus ereigneten sich am Sonntag zwischen 11 Uhr und 15:10 Uhr zwei Pkw-Aufbrüche in der Waldenburger Bucht in Attendorn. Dort haben unbekannte Täter ebenfalls die Scheiben mit einem Gegenstand beschädigt und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft. In einem Fall wurden Taschen entwendet, in dem anderen Fall ist derzeit noch nicht bekannt, ob die Täter etwas gestohlen haben. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein gesamter Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

"Gelegenheit macht Diebe" - das trifft auch häufig auf die Motive der Täterinnen und Täter zu. Daher ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen, alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und alle Wertgegenstände aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Zudem rät die Polizei, Fahrzeuge möglichst immer auf bewachten Parkplätzen, in Garagen oder zu mindestens an gut beleuchtete Stelle abzustellen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell